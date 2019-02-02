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Владимир Путин: мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений

14:19, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
14:19, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#политика\n#Владимир Путин\n#безопасность\n#оружие
Фото: пресс-служба Кремля
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Президент заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о РСМД.

Москва. Россия не намерена ввязываться в новую гонку вооружений. Об этом на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу сообщил президент России Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, США заявили о приостановке участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Москва решила ответить зеркальными мерами.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», - рассказал глава государства.

Путин отметил необходимость начала работы по создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. При этом, он обратил внимание на то, что страна не должна быть втянута в новую гонку вооружений, и все разработки должны вестись в рамках существующего бюджета.

Президент также попросил глав министерств не инициировать никаких переговоров по ограничению вооружения. «Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике – и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира», - сказал он.

Путин также подчеркнул, что Россия может разместить оружие средней и меньшей дальности, в случае если оно появится, только в качестве ответа на аналогичные действия США.

14:19, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
164
0
#политика\n#Владимир Путин\n#безопасность\n#оружие

 

 

 


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