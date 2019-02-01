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Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова

09:42, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:42, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#обыски\n#Москва\n#арест\n#деньги\n#убийство\n#хищение\n#преступная группа
Фото: Агентство городских новостей «Москва» / RT
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В течение 10 дней им предъявят обвинение.

Москва. Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Рауфа Арашукова. Об этом пишет RT.

За решеткой оказались сам чиновник, его отец Рауль Арашукова – советник генерального директора «Газпром межрегионгаз», директор филиала компании в Ставрополе Гузер Хашукаев, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, а также гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов.

Всех фигурантов подозревают в мошенничестве, участии или организации преступного сообщества. В течение 10 дней им предъявят обвинение.

Отметим, что сенатору уже предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, в давлении на свидетеля и в убийстве. Сейчас Арашуков-младший находится СИЗО «Лефортово».

Напомним, отец чиновника подозревается в длительных хищениях природного газа «Газпрома» на сумму 30 млрд рублей.

В рамках дела правоохранители провели более 40 обысков в 11 городах. В особняке Арашуковых силовики нашли и изъяли слитки золота, коллекцию сабель и кинжалов, инкрустированных драгоценными камнями, более 50 кг ювелирных изделий, а также крупную сумму наличных.

09:42, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
137
0
#обыски\n#Москва\n#арест\n#деньги\n#убийство\n#хищение\n#преступная группа

 

 

 


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