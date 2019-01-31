В Минюсте не планируют смягчать ответственность за коррупцию в России

Ранее ведомство предложило поправки о «вынужденной» коррупции.

Москва. Министерство юстиции России не планирует вносить поправки, смягчающие уголовную ответственность за коррупцию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее министерство совместно с МВД, Генпрокуратурой, СК и Минтруда предложили не считать правонарушением коррупционные действия в обстоятельствах «непреодолимой силы».

Позже примером такой «силы» в ведомстве привели ситуацию, когда бывшие члены семьи чиновника не соглашаются предоставлять сведения о доходах и расходах общих детей, а также если госслужащий не может заполнить необходимые отчеты из-за длительного и тяжелого заболевания.

По сегодняшнему законодательству нарушителю грозит увольнение из государственной и муниципальной службы. Чиновникам запрещено иметь счета в иностранных банках за границей России, пользоваться иностранными финансовыми инструментами, не предоставлять сведения о доходах и другое.

Какие-либо изменения, касающиеся борьбы с коррупцией, в Уголовный кодекс вноситься не будут, ответили в министерстве.