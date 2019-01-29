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В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

09:31, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
09:31, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
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#коррупция\n#Минюст\n#Следственный комитет\n#Москва\n#законопроект\n#Генпрокуратура
Фото: pixabay.com
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Законопроект находится на стадии общественного обсуждения.

Москва. В России предложили не считать правонарушением коррупционные действия в обстоятельствах «непреодолимой силы». Соответствующий законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки разрабатывает Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, СК и Минтруда.

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, <…> невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством России не предусмотрено», - говорится в уведомлении.

Общественные обсуждения продлятся до 8 февраля.

Сейчас оценивать коррупционное нарушение может комиссия по соблюдению требований к служебному поведению, сообщают «Ведомости». Если комиссия придет к выводу, что нарушитель не виновен, то действия чиновника не будут квалифицироваться как коррупция.

Однако иногда соблюсти закон невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено, говорится в уведомлении. В этом случае освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов.

09:31, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
204
0
#коррупция\n#Минюст\n#Следственный комитет\n#Москва\n#законопроект\n#Генпрокуратура

 

 

 


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