В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Законопроект находится на стадии общественного обсуждения.

Москва. В России предложили не считать правонарушением коррупционные действия в обстоятельствах «непреодолимой силы». Соответствующий законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки разрабатывает Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, СК и Минтруда.



«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, <…> невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством России не предусмотрено», - говорится в уведомлении.

Общественные обсуждения продлятся до 8 февраля.

Сейчас оценивать коррупционное нарушение может комиссия по соблюдению требований к служебному поведению, сообщают «Ведомости». Если комиссия придет к выводу, что нарушитель не виновен, то действия чиновника не будут квалифицироваться как коррупция.

Однако иногда соблюсти закон невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено, говорится в уведомлении. В этом случае освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов.