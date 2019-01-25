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Министру Якутии начали угрожать после отказа от крупной взятки

17:20, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
17:20, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
128
0
#угрозы\n#уголовное дело\n#Якутия\n#деньги\n#взятка
Фото: Pixabay
128
0

Возбуждено уголовное дело.

Якутия. Угрозы начали поступать министру предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирине Высоких после того, как чиновница отказалась брать взятку в размере 200 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

Гендиректор одной компании незаконным способом хотел решить вопрос о передаче на баланс нескольких туристических объектов региона.

В отношении мужчины возбудили дело о даче взятки должностному лицу в крупном размере. Он признал вину и находится под подпиской о невыезде.

17:20, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
128
0
#угрозы\n#уголовное дело\n#Якутия\n#деньги\n#взятка

 

 

 


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