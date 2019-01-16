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Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

15:52, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
15:52, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
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#экономика\n#коррупция\n#Москва\n#Герман Греф
Фото: Public Domain Pictures
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Греф призвал к прозрачной процессной деятельности.

Москва. Цифровизацию российской экономики президент Сбербанка Герман Греф назвал единственным способом борьбы с коррупцией в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

Ликвидация коррупции как явления возможна только за счет «прозрачной процессной деятельности, положенной в цифру». Также, по словам Грефа, к этой информации должен иметь доступ рынок.

«И когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление», - заявил банкир.

Иного способа искоренения Греф не видит.

Однако, глава добавил, что власти продолжают бороться за «закрытые системы», в которые «никого не будут пускать», назвав еще одним барьером для экономического развития – экспертные советы.

«Экономике это известный фактор — фактор создания экспертных барьеров на входе. Министерства будут бороться за это точно так же. Они будут обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику», — заключит он.

 

 

15:52, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
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#экономика\n#коррупция\n#Москва\n#Герман Греф

 

 

 


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