Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

Греф призвал к прозрачной процессной деятельности.

Москва. Цифровизацию российской экономики президент Сбербанка Герман Греф назвал единственным способом борьбы с коррупцией в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

Ликвидация коррупции как явления возможна только за счет «прозрачной процессной деятельности, положенной в цифру». Также, по словам Грефа, к этой информации должен иметь доступ рынок.

«И когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление», - заявил банкир.

Иного способа искоренения Греф не видит.

Однако, глава добавил, что власти продолжают бороться за «закрытые системы», в которые «никого не будут пускать», назвав еще одним барьером для экономического развития – экспертные советы.

«Экономике это известный фактор — фактор создания экспертных барьеров на входе. Министерства будут бороться за это точно так же. Они будут обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику», — заключит он.