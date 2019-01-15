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Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России

09:30, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
09:30, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
264
0
#Владимир Путин\n#Минприроды\n#Москва\n#мусор\n#Указ Президента России
Фото: сайт Президента России
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Учредителем станет Минприроды.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране единого мусорного оператора. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

В стране появится публичная компания «Российский экологический оператор», которая займется курированием комплексной системы обращения с ТКО.

Как пишет RT, оператор будет отвечать за соблюдение закона, стимулирование инвестиций и реализацию национального проекта «Экология». Работа госсистемы начнется до 2020 года.

Учредителем компании станет министерство природных ресурсов и экологии.

Напомним, в середине декабря 2018 года сообщалось, что не все регионы готовы к «мусорной реформе». Переход был запланирован на 1 января 2019 года.

09:30, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
264
0
#Владимир Путин\n#Минприроды\n#Москва\n#мусор\n#Указ Президента России

 

 

 


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