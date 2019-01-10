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В Минтрансе России предложили запретить высаживать детей-безбилетников

15:34, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
15:34, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
759
0
#дети\n#здоровье\n#транспорт\n#Минтранс\n#законопроект\n#билеты\n#Россия.
Фото: Shutterstock
759
0

Законопроект касается ребят до 16 лет.

Москва. Минтранс России внес в правительство доработанный законопроект о запрете высадки детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта. Как пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС, речь идет о случаях, когда такое действие может поставить несовершеннолетнего в «опасное для жизни или здоровья состояние».

Однако родителей «зайцев» не освободили «от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа».

Напомним, СМИ не раз публиковали истории детей, которых высаживали на морозе. К примеру, в Тюмени 11-летняя школьница была вынуждена 5 часов возвращаться домой из-за равнодушия кондуктора, оставившего ребенка за городом зимой.

Тогда наказать работника не удалось: девочка не запомнила номера автобуса.

В Ижевске начали служебное расследование после того, как школьника высадили из трамвая из-за проблем с оплатой по карте.

«Ребенка высадили из трамвая, потому что он на обратный путь сел на тот же трамвай. Ему предъявили, что не прошло 100 минут как он приобрел билет на этот трамвай», - сообщили жители города в Фейсбуке.

15:34, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
759
0
#дети\n#здоровье\n#транспорт\n#Минтранс\n#законопроект\n#билеты\n#Россия.

 

 

 


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