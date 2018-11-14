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Лишенных прав водителей смогут отправлять на обязательные работы

16:40, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
16:40, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#МВД\n#Россия\n#водители\n#права
Фото: Armenia The World / Википедия
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С такой инициативой выступило МВД.

Москва. МВД России предложило наказывать обязательными работами водителей, которые сели за руль будучи лишенными прав. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Ранее ведомство также предлагало внести поправки в закон. Тогда МВД планировано наказывать «бесправных» водителей, которые повторно управляли автомобилем, штрафом от 20 до 30 тыс. рублей, административным арестом на 15 суток или обязательными работами от 100 до 200 часов.

Сейчас при управлении авто без прав человеку грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей. За повторное нарушение – в размере 30 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 200 часов. Если за руль сел водитель, не имеющий или лишенный прав, то владельца машины наказывают на 30 тыс. рублей.

 

16:40, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
144
0
#МВД\n#Россия\n#водители\n#права

 

 

 


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