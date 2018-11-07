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Посольство России запросило объяснений от властей Монако в связи с задержанием Рыболовлева

10:20, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
10:20, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#бизнес\n#обыски\n#Москва\n#посольство\n#задержание
Фото: Reuters
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Ранее в СМИ появились также сообщения об обыске.

Москва. Посольство России обратилось к властям Монако с просьбой объяснить причины задержания российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что бизнесмена задержали утром, 6 ноября, и обыскали его имущество в Монте-Карло. Однако, Рыболовлев ни в посольство, ни в генеральное консульство в Марселе, ни в консульскую канцелярию в городе Вильфранш-сюр-Мер не обращался.

Как пишет RT, вероятно, в полицию Монако миллиардер пришел сам для допроса.

По версии правоохранителей, Рыболовлев может быть замешан в деле о коррупции. Также, возможно, он попал под подозрение в ходе разбирательств с арт-дилером Ивом Бувье о незаконном вмешательстве в частную жизнь. Миллиардер считает, что он переплатил Бувье порядка 1 млрд евро за картины, что послужило началом делопроизводства в сентябре 2017 года.

10:20, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
709
0
#бизнес\n#обыски\n#Москва\n#посольство\n#задержание

 

 

 


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