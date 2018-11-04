Бурятия и Забайкальский край перешли в состав Дальневосточного федерального округа

Указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации.

Москва. Республика Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Указ президента России опубликован на портале правовой информации. Федеральному правительству предстоит в течение двух месяцев привести нормативные акты в соответствии с указом главы государства. Документ вступил в силу с момента подписания – 3 ноября.

Таким образом, в составе Дальневосточного федерального округа отныне будут 11 субъектов: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Республика Бурятия и Забайкальский край.