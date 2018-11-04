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В Якутии займутся производством собственного бензина

12:09, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
12:09, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
345
0
#бензин\n#власть и чиновники\n#тарифы и цены\n#Якутия
Фото: @arzik2
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0

Это связано с высокими ценами на топливо на АЗС.

Якутск. Из-за высоких цен на топливо в Якутии решили самостоятельно производить бензин. Об этом рассказал губернатор региона Айсен Николаев, пишет Лайф со ссылкой на РИА Новости.

«Поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путём регулирования цен оптовых поставщиков. Мы внутри республики можем регулировать только наценку», — заявил Николаев.

По его словам, оптовые цены на бензин марок АИ-92 и АИ-98 выросли на 8 рублей, на 9 рублей подорожал АИ-95, а дизельное топливо прибавило сразу 12 рублей на оптовом рынке. Всё это спровоцировало рост розничных цен на бензин

«Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны и начинают сейчас исполняться», — добавил Николаев.

По данным портала petrolplus.ru, на 4 ноября 2018 года средняя стоимость 1 литра бензина ИА-95 в Якутии составляет 55,6 рублей. В России же средняя цена на литр этого вида топлива на 10 рублей ниже – 45,6 рублей.

12:09, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
345
0
#бензин\n#власть и чиновники\n#тарифы и цены\n#Якутия

 

 

 


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