В России заработал институт финансового омбудсмена

Уполномоченный призван разрешать споры в сфере страхования и кредитования.

Москва. В России заработал институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Омбудсмен будет разрешать споры между гражданами и финансовыми организациями в страховой, кредитной сферах до передачи дел в суд, пишет Российская Газета.

Омбудсмен будет рассматривать обращения, размер требований которых не превышает 500 тыс. рублей.

Уполономоченный обязан урегулировать спор в течение 15 дней. Его решение может быть обжаловано в суд потребителем в течение 30 дней, финансовой компанией – в течение 10 дней.

Назначать омбудсмена будет совет директоров Банка России сроком на пять лет.