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США фактически прекратили выдачу виз россиянам

09:32, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
09:32, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
254
0
#США\n#международные отношения\n#граница\n#виза
Фото: pxhere.com
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В том числе и по гуманитарным ситуациям.

Хьюстон. США. Генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США «фактически прекратили» выдавать визы россиянам. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Так Писарев прокомментировал ситуацию с гражданином России, который утонул в штате Юта.

Дело в том, что 20-летний молодой человек из Санкт-Петербурга вместе с группой туристов спрыгнул с арендованной лодки, чтобы поплавать в водохранилище Пауэлл на реке Колорадо. Из-за сильного ветра турист не смог доплыть до лодки и утонул. Еще несколько человек добрались до берега в состоянии изнеможения.

«Сейчас же за ним вот так не прилетишь – американцы же не дают визы… Пока вопрос (приезда родственников в США – прим.ред.) не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», — сказал Писарев.

Консул отметил, что тело могут отправить без присутствия родственников. По словам Писарева, этим должна заниматься страховая компания.

09:32, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
254
0
#США\n#международные отношения\n#граница\n#виза

 

 

 


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