Полпред президента в ПФО Михаил Бабич может стать послом России в Белоруссии

Москва запросила у Минска согласие на назначение Бабича.

Москва. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может стать послом в Белоруссии. Как пишет РБК, Москва запросила у Минска согласие на его назначение.

Кандидатуру Бабича депутаты Госдумы рассмотрят на следующей неделе.

В настоящее время послом в Белоруссии от России является 77-летний Александр Суриков, который занимает этот пост 12 лет.

Михаил Бабич занимает должность полпреда последние 7 лет.

Отметим, послов России назначает президент по согласованию с Федеральным собранием.

Напомним, ранее Владимир Путин сменил трех полпредов в федеральных округах.

