Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

Народные избранники со стажем от 5 лет получают пенсии свыше 46 тысяч рублей.

Москва. О том, какие зарплаты и пенсии получают депутаты Госдумы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Информация размещена на официальном сайте законодательного органа, пишут «Известия».

Согласно выложенному отчету, в текущем году средняя зарплата народного избранника за вычетом подоходного налога составляет 338 тысяч рублей в месяц.

Пенсии бывших членов Государственной Думы составляют 46 тысяч 626 рублей в месяц, если получатель был депутатом от 5 до 10 лет. Если стаж работы в парламенте превысил 10 лет, то пенсия возрастет до 63 тысяч 581 рубля. Тем, кто работал в Госдуме менее 5 лет, эти выплаты не начисляют.

До 2017 года действовал иной порядок. Тем, кто был парламентарием от года до трех, выплачивали 55% от зарплаты депутата, от трех лет - 75%. Для тех, кто успел наработать данный стаж до изменения законодательства, такой порядок начисления пенсии сохранился.