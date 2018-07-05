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Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

19:03, 05 июля, 2018
Евгений Кандаков
19:03, 05 июля, 2018
Евгений Кандаков
749
0
#пенсии\n#зарплата\n#депутаты\n#доходы\n#Госдума
Фото: facebook.com
749
0

Народные избранники со стажем от 5 лет получают пенсии свыше 46 тысяч рублей.  

Москва. О том, какие зарплаты и пенсии получают депутаты Госдумы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Информация размещена на официальном сайте законодательного органа, пишут «Известия»

Согласно выложенному отчету, в текущем году средняя зарплата народного избранника за вычетом подоходного налога составляет 338 тысяч рублей в месяц.

Пенсии бывших членов Государственной Думы составляют 46 тысяч 626 рублей в месяц, если получатель был депутатом от 5 до 10 лет. Если стаж работы в парламенте превысил 10 лет, то пенсия возрастет до 63 тысяч 581 рубля. Тем, кто работал в Госдуме менее 5 лет, эти выплаты не начисляют. 

До 2017 года действовал иной порядок. Тем, кто был парламентарием от года до трех, выплачивали 55% от зарплаты депутата, от трех лет - 75%. Для тех, кто успел наработать данный стаж до изменения законодательства, такой порядок начисления пенсии сохранился.

19:03, 05 июля, 2018
Евгений Кандаков
749
0
#пенсии\n#зарплата\n#депутаты\n#доходы\n#Госдума

 

 

 


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