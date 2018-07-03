Госдума одобрила во втором чтении закон о снижении акцизов на автомобильное топливо

Платежи с тонны бензина уменьшат на 3 тысячи рублей, с тонны солярки – на 2 тысячи.

Москва. В Госдуме прошел второе чтение законопроект о поправках в Налоговый кодекс, призванных снизить акцизы на горючее, сообщает RT.

Согласно документу, в этом году в России будут уменьшены акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. В третьем, заключительном чтении законопроект депутаты рассмотрят 5 июля.

Напомним, в мае в России произошло значительное повышение цен на автомобильное топливо. В связи с этим в начале июня правительство решило снизить акцизы на бензин и солярку. Кроме того, была достигнута договоренность с нефтяными компаниями о фиксации цен на автомобильное топливо.

В результате во второй половине июня бензин в Центральной России несколько подешевел.