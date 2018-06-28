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Путин: из Сирии вывели крупную группировку российских войск

15:42, 28 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:42, 28 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#армия\n#авиация\n#Сирия\n#война\n#конфликт
Фото: kremlin.ru
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Ближневосточную страну покинуло больше тысячи солдат и офицеров с авиатехникой.  

Москва. Президент России Владимир Путин рассказал о выводе крупной группировки российской армии из Сирии. По его словам, в течение нескольких дней ближневосточную страну покинули 1140 человек личного состава, 13 самолетов и 14 вертолетов, пишут «Известия»

Об этом глава государства заявил на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Владимир Путин также отметил, что вывод войск продолжается. Однако о полном завершении операций российской армии в Сирии пока говорить еще рано. 

При этом Президент России подчеркнул, что в ходе боев наша армия продемонстрировала всему миру свой возросший потенциал, и призвал использовать опыт сирийской операции при подготовке военнослужащих.

15:42, 28 июня, 2018
Евгений Кандаков
835
0
#Владимир Путин\n#армия\n#авиация\n#Сирия\n#война\n#конфликт

 

 

 


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