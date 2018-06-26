В трех федеральных округах России назначены новые полпреды

От полномочий освобождены Олег Белавенцев, Алексей Гордеев и Игорь Холманских.

Москва. Президент России Владимир Путин сменил нескольких полпредов в федеральных округах. Указы об этом опубликованы на сайте Кремля.

В частности, от должности освобожден полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев. Его кресло займет Александр Матовников.

Кроме того, Игорь Щеглов назначен полпредом в Центральном федеральном округе вместо Алексея Гордеева.

В свою очередь, в Уральском округе Николай Цуканов заменит Игоря Холманских.

Сохранили свои посты полпред главы государства в Северо-Западном ФО Александр Беглов, полпред в Южном ФО Владимир Устинов и полпред в Сибирском ФО Сергей Меняйло.