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Непотопляемый: Владимир Путин рассказал о потенциале Мутко

17:37, 07 июня, 2018
Анна Торхова
17:37, 07 июня, 2018
Анна Торхова
487
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#спорт\n#строительство\n#Москва\n#Россия\n#Виталий Мутко\n#Путин\n#Мутко
Фото: kremlin.ru
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«Несмотря на то, что его английский, безусловно, нуждается в совершенствовании, но за годы его работы в качестве министра спорта немало сделано в этой сфере», - поделился президент.

Москва. Владимир Путин рассказал о потенциале и успехах бывшего министра спорта Виталия Мутко. «Несмотря на то, что его английский, безусловно, нуждается в совершенствовании, но за годы его работы в качестве министра спорта немало сделано в этой сфере», - поделился президент.

На «Прямую линию» к Владимиру Путину обратились моряки, с просьбой разрешить рисовать на бортах боевых кораблей портреты Мутко, чтобы суда были непотопляемыми. «Наши корабли итак непотопляемые», - заявил глава.

В отношении бывшего министра спорта существует много разговоров и слухов. «Стадионы, строительство которых сейчас завершено к Чемпионату мира, в значительной степени это Мутко делал. Я все понимаю, но исхожу не из эмоциональных оценок, а реальных <…>. Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом и так далее. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Да и потенциал у него хороший. Пусть работает», - сообщил Путин.

17:37, 07 июня, 2018
Анна Торхова
487
0
#спорт\n#строительство\n#Москва\n#Россия\n#Виталий Мутко\n#Путин\n#Мутко

 

 

 


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