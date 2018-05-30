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Путин назначил новых руководителей Амурской области и Алтайского края

19:08, 30 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:08, 30 мая, 2018
Евгений Кандаков
398
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#Владимир Путин\n#кадры\n#власть и чиновники\n#губернаторы\n#отставка\n#Алтай\n#Амурская область\n#назначения
Фото: kremlin.ru
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Василий Орлов и Виктор Томенко будут управлять этими регионами как минимум до 9 сентября.  

Москва. В Амурской области и Алтайском крае назначены новые губернаторы. Они будут исполнять обязанности руководителей регионов до 9 сентября этого года, когда пройдут всенародные выборы. 

Как пишет РБК, и.о. губернатора Амурской области стал Василий Орлов, который ранее был министром экономического развития в региональном правительстве. Его предшественник Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока.

И.о. главы Алтайского края назначен Виктор Томенко, работавший заместителем губернатора Красноярского края. Он сменил подавшего в отставку Александра Карлина. Соответствующие указы подписал в среду, 30 мая, Владимир Путин.   

Василий Орлов в 2008-2010 годах был заместителем мэра Благовещенска, а в 2013-2015-м возглавлял Минэкономразвития области. Затем работал в компании «Сибур».

Виктор Томенко в 2004-2010 годах был председателем правления Заполярного филиала «Норильского никеля». Далее занимал должность замглавы администрации Красноярского края.

19:08, 30 мая, 2018
Евгений Кандаков
398
0
#Владимир Путин\n#кадры\n#власть и чиновники\n#губернаторы\n#отставка\n#Алтай\n#Амурская область\n#назначения

 

 

 


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