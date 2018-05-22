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Евгений Ройзман ушел с поста мэра Екатеринбурга

11:12, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
11:12, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
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#Екатеринбург\n#социальные сети\n#отставка\n#чиновники\n#Урал
Фото: vk.com
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Информацию об этом градоначальник подтвердил в социальных сетях.

Екатеринбург. Евгений Ройзман ушел с поста мэра Екатеринбурга. Информацию об этом градоначальник подтвердил в социальных сетях, опубликовав пост в Твиттере.  

Twitter

Кроме того, о своей отставке Евгений Ройзман также заявил во время заседания городской думы Екатеринбурга. Во вторник, 22 мая, депутаты должны были обсудить отмену прямых выборов мэра и внести поправки в устав. Однако Евгений Ройзман отказался в этом участвовать и покинул зал заседаний, пишет Екатеринбург-онлайн.  

«Я отстаиваю интересы жителей города. Этот закон напрямую противоречит интересам жителей. Но теперь нас ставят в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я в этом принимать участие не буду. Сегодняшнее заседание закрыто, и я объявляю вам, что ухожу в отставку. Это противоречит интересам жителей Екатеринбурга, всем спасибо», - приводит его слова издание.  

Напомним, прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в начале апреля 2018 года. Тогда их отмену поддержали депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

11:12, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
280
0
#Екатеринбург\n#социальные сети\n#отставка\n#чиновники\n#Урал

 

 

 


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