Информацию об этом градоначальник подтвердил в социальных сетях.

Екатеринбург. Евгений Ройзман ушел с поста мэра Екатеринбурга. Информацию об этом градоначальник подтвердил в социальных сетях, опубликовав пост в Твиттере.

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Кроме того, о своей отставке Евгений Ройзман также заявил во время заседания городской думы Екатеринбурга. Во вторник, 22 мая, депутаты должны были обсудить отмену прямых выборов мэра и внести поправки в устав. Однако Евгений Ройзман отказался в этом участвовать и покинул зал заседаний, пишет Екатеринбург-онлайн.

«Я отстаиваю интересы жителей города. Этот закон напрямую противоречит интересам жителей. Но теперь нас ставят в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я в этом принимать участие не буду. Сегодняшнее заседание закрыто, и я объявляю вам, что ухожу в отставку. Это противоречит интересам жителей Екатеринбурга, всем спасибо», - приводит его слова издание.

Напомним, прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в начале апреля 2018 года. Тогда их отмену поддержали депутаты Законодательного собрания Свердловской области.