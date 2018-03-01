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Россия продолжит сотрудничество с ЕСПЧ, заявили в Госдуме

17:00, 01 марта, 2018
Евгений Кандаков
17:00, 01 марта, 2018
Евгений Кандаков
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#политика\n#Евросоюз\n#депутаты\n#Россия\n#комментарии\n#Госдума\n#ЕСПЧ
Фото: pixabay.com
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Вице-спикер Петр Толстой опроверг информацию о возможном разрыве отношений с Европейским судом по правам человека.  

Москва. Сотрудничество с Европейским судом по правам человека будет продолжено, Россия не отказывается от взятых на себя ранее международных обязательств. Об этом заявил РИА «Новости» вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает russian.rt.com

Депутат уточнил, что вопрос о прекращении сотрудничества не рассматривается, речь идет лишь о том, что не все решения ЕСПЧ могут исполняться в России, поскольку наша страна не участвует в выборах судей этого органа. 

В то же время Россия выступает за сохранение диалога и общего правового пространства со странами Европы, заверил Петр Толстой. 

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Россия может покинуть Совет Европы и разорвать отношения с ЕСПЧ.

17:00, 01 марта, 2018
Евгений Кандаков
927
0
#политика\n#Евросоюз\n#депутаты\n#Россия\n#комментарии\n#Госдума\n#ЕСПЧ

 

 

 

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