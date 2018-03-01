Россия продолжит сотрудничество с ЕСПЧ, заявили в Госдуме

Вице-спикер Петр Толстой опроверг информацию о возможном разрыве отношений с Европейским судом по правам человека.

Москва. Сотрудничество с Европейским судом по правам человека будет продолжено, Россия не отказывается от взятых на себя ранее международных обязательств. Об этом заявил РИА «Новости» вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает russian.rt.com.

Депутат уточнил, что вопрос о прекращении сотрудничества не рассматривается, речь идет лишь о том, что не все решения ЕСПЧ могут исполняться в России, поскольку наша страна не участвует в выборах судей этого органа.

В то же время Россия выступает за сохранение диалога и общего правового пространства со странами Европы, заверил Петр Толстой.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Россия может покинуть Совет Европы и разорвать отношения с ЕСПЧ.