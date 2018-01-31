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      В Центризбиркоме завершили прием подписей от желающих баллотироваться на пост президента России

      20:19, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      20:19, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      560
      0
      #политика\n#ЦИК\n#Россия\n#выборы Президента РФ
      Фото: pixabay.com
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      В последний день это успели сделать два претендента на высшую должность.  

      Москва. В России завершился очередной этап кампании по выборам главы государства. В 18.00 по мск Центральная избирательная комиссия закончила приём подписей от претендентов на высший пост в стране, сообщает russian.rt.com.   

      Самовыдвиженцам необходимо было предъявить 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, представителям непарламентских партий – втрое меньше. В последний день подписные листы принесли Ксения Собчак («Гражданская платформа») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).   

      Чистую бумагу вместо подписей сдал психолог и писатель Михаил Козлов – он объяснил это тем, что «не рассчитал свои силы». Также не собрала необходимого количества подписей Наталья Лисицына (партия «Рот Фронт»). Кроме того, не явилась в ЦИК с подписями Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»). 

      Между тем заблаговременно подписи граждан сдали действующий глава государства Владимир Путин, глава «Партии Роста» Борис Титов, лидер «Яблока» Григорий Явлинский и выдвинутый от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин. 

      Добавим, Центризбирком уже зарегистрировал в качестве кандидатов Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ). Поскольку этих политиков выдвинули парламентские партии, сдавать подписи им не пришлось. 

      Остальным предстоит ждать около 10-и дней, пока в ЦИК пересчитают и проверят предъявленные автографы избирателей. На данный момент в президентской гонке участвуют 8 соискателей. До 10 февраля кто-то из них может быть отсеян в случае сдачи большого количества недостоверных подписей.   

      Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта текущего года.

      20:19, 31 января, 2018
      Евгений Кандаков
      560
      0
      #политика\n#ЦИК\n#Россия\n#выборы Президента РФ

       

       

       

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