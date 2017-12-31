Президент России встретит Новый год в кругу близких

За время управления страной он лишь дважды встречал Новый год вне дома.

Москва. Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу друзей и близких. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает Интерфакс.

«Путин будет традиционно встречать Новый год в кругу родных, близких и друзей. Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой. Так же будет традиционно и в этом году», - сказал представитель Кремля.

Что будет у президента на новогоднем столе, пресс-секретарь в этот раз не рассказал. Но известно, что Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает, по его собственным словам, скромную и здоровую еду.

Песков также не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.

Фактически за годы пребывания у власти Путин дважды встречал Новый год вне дома.

Председатель правительства Дмитрий Медведев так же, как и президент, в этом году собирается отмечать Новый год дома, с семьей.

«На Новый год глава правительства будет в Москве, в кругу семьи и друзей, потом, возможно, покатается на лыжах в Сочи», - рассказала пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.