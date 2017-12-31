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      Президент России встретит Новый год в кругу близких

      14:22, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      14:22, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      271
      0
      #Владимир Путин\n#Новый год\n#праздники
      Фото: bm.img.com.ua
      271
      0

      За время управления страной он лишь дважды встречал Новый год вне дома.

      Москва. Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу друзей и близких. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает Интерфакс.

      «Путин будет традиционно встречать Новый год в кругу родных, близких и друзей. Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой. Так же будет традиционно и в этом году», - сказал представитель Кремля.

      Что будет у президента на новогоднем столе, пресс-секретарь в этот раз не рассказал. Но известно, что Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает, по его собственным словам, скромную и здоровую еду.

      Песков также не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.

      Фактически за годы пребывания у власти Путин дважды встречал Новый год вне дома.

      Председатель правительства Дмитрий Медведев так же, как и президент, в этом году собирается отмечать Новый год дома, с семьей.

      «На Новый год глава правительства будет в Москве, в кругу семьи и друзей, потом, возможно, покатается на лыжах в Сочи», - рассказала пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

      14:22, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      271
      0
      #Владимир Путин\n#Новый год\n#праздники

       

       

       

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