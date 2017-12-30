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      Верховный суд России признал законным отказ в регистрации Навального кандидатом

      16:29, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      16:29, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      321
      0
      #политика\n#выборы\n#Алексей Навальный\n#Верховный суд России
      Фото: vk.com
      321
      0

      Оппозиционер уже заявил, что обжалует решение.

      Москва. Россия.  Верховный суд России в субботу,30 декабря, отказал оппозиционеру Алексею Навальному в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента. Об этом сообщает «Интерфакс».

      25 декабря ЦИК РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

      Член комиссии Борис Эбзеев сообщил, что ЦИК предложила отказать Навальному в регистрации инициативной группы из-за наличия у него непогашенной судимости

       Представители Навального уже сообщили, что будут обжаловать это решение. «Мы обжалуем в апелляционной инстанции сегодняшнее решение Верховного суда РФ. Также мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ», - сказал юрист Иван Жданов, представляющий интересы Алексея Навального.

      16:29, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      321
      0
      #политика\n#выборы\n#Алексей Навальный\n#Верховный суд России

       

       

       

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