Верховный суд России признал законным отказ в регистрации Навального кандидатом

Оппозиционер уже заявил, что обжалует решение.

Москва. Россия. Верховный суд России в субботу,30 декабря, отказал оппозиционеру Алексею Навальному в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента. Об этом сообщает «Интерфакс».

25 декабря ЦИК РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Член комиссии Борис Эбзеев сообщил, что ЦИК предложила отказать Навальному в регистрации инициативной группы из-за наличия у него непогашенной судимости

Представители Навального уже сообщили, что будут обжаловать это решение. «Мы обжалуем в апелляционной инстанции сегодняшнее решение Верховного суда РФ. Также мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ», - сказал юрист Иван Жданов, представляющий интересы Алексея Навального.