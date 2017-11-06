Охранять губернаторов будут сотрудники Росгвардии

Тарифы на услуги пока не определены.

Москва. Сотрудникам Росгвардии могут поручить обеспечение безопасности губернаторов российских регионов. Как пишет Лента, соответствующий законопроект внес в Госдуму Президент страны Владимир Путин.

В документе говорится, что обеспечение безопасности глав регионов «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц — как правило на договорной основе, если президентом России не будет принято иное решение».

При этом заработанные Росгвардией средства будут поступать в федеральный бюджет. Тарифы на охрану пока не определены.

Напомним, Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента от 5 апреля 2016 года.