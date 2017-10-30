Журналистка Екатерина Гордон решила стать Президентом России

Ведущая эфиров на радио и ТВ, певица и бизнес-вумен разместила заявление о намерении баллотироваться в своем Instagram.

Москва. Число возможных кандидатов в Президенты России увеличилось. О намерении баллотироваться на высший пост в государстве объявила в видеообращении певица и журналист Екатерина Гордон. Ролик она выложила в понедельник, 30 октября, в Instagram.

В обращении к избирателям Гордон напомнила, что она работает с 13 лет, мать двоих детей, журналист с десятилетним стажем, учредитель юридической компании, которая защищает права женщин и детей. В своей деятельности на посту главы государства Екатерина пообещала особое внимание уделить проблемам матерей-одиночек.

Напомним, ранее о своих планах участвовать в президентской гонке сообщила телеведущая Ксения Собчак. Выборы Президента России пройдут в марте 2018 года.