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      Владимир Путин назначил нового посла России в США

      17:57, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      17:57, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      123
      0
      #Владимир Путин\n#Минобороны\n#США\n#МИД РФ\n#посольство\n#назначения
      Фото: kremlin.ru
      123
      0

      На ответственном посту Сергея Кисляка сменил Анатолий Антонов.  

      Москва. Президент России подписал указ о назначении чрезвычайным и полномочным послом РФ в США Анатолия Антонова. Документ опубликован 21 августа на официальном сайте главы государства.  

      Другими указами Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от занимаемой им ранее должности заместителя министра иностранных дел России, а Сергея Кисляка – от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в США.  

      При этом новый посол по совместительству будет одновременно исполнять обязанности постоянного наблюдателя от Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.  

      Наша справка:  

      Анатолий Иванович Антонов родился в 1955 году.  

      В 1978 году окончил МГИМО МИД СССР. Имеет ученую степень доктора политических наук и дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в июле 2007 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Владеет английским и бирманским языками.  

      В системе МИД с 1978 года. Занимал различные должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом.  

      В 2002 - 2004 гг. - посол по особым поручениям МИД России. В 2004 - 2011 гг. - директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения, член коллегии МИД России. В 2011 - 2016 гг. - заместитель министра обороны РФ. С декабря 2016 года - замминистра иностранных дел России.  

      Награжден государственными наградами. Имеет дочь.

      17:57, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      123
      0
      #Владимир Путин\n#Минобороны\n#США\n#МИД РФ\n#посольство\n#назначения

       

       

       

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