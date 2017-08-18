Депутаты Госдумы отказались от равноправия букв «е» и «ё»

Парламентарии отказались рассматривать законопроект на эту тему.

Москва. Буквы «е» и «ё» останутся неравнозначными при составлении документов. В пятницу, 18 августа, Госдума России отказалась рассмотреть законопроект, предлагающий дать им одинаковый статус, сообщает агентство «Виста-Ньюс».

Документ составил народный избранник от Ленинградской области Владимир Петров. Отстаивая законопроект, он ссылался на то, что путаница с данными буквами в именах граждан приводит к разночтениям и непризнанию действительными многих важных бумаг.

Во избежание подобных случаев, Владимир Петров предложил уравнять буквы «е» и «ё» в правах. Тогда указанные в документах фамилии «Королёва» и «Королева» не будут подразумевать двух разных женщин.

Однако другие парламентарии к доводам Петрова не прислушались и отказались рассматривать законопроект. В качестве контраргументов было заявлено, что предлагаемое нововведение облегчит участь преступников, скрывающихся от розыска, а также затруднит получение российского гражданства жителям бывших советских республик, желающих переехать в Россию по программам возвращения соотечественников.