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      Депутаты Госдумы отказались от равноправия букв «е» и «ё»

      17:21, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      17:21, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      212
      0
      #депутаты\n#алфавит\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: wikipedia.org
      212
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      Парламентарии отказались рассматривать законопроект на эту тему.

      Москва. Буквы «е» и «ё» останутся неравнозначными при составлении документов. В пятницу, 18 августа, Госдума России отказалась рассмотреть законопроект, предлагающий дать им одинаковый статус, сообщает агентство «Виста-Ньюс».

      Документ составил народный избранник от Ленинградской области Владимир Петров. Отстаивая законопроект, он ссылался на то, что путаница с данными буквами в именах граждан приводит к разночтениям и непризнанию действительными многих важных бумаг.  

      Во избежание подобных случаев, Владимир Петров предложил уравнять буквы «е» и «ё» в правах. Тогда указанные в документах фамилии «Королёва» и «Королева» не будут подразумевать двух разных женщин.  

      Однако другие парламентарии к доводам Петрова не прислушались и отказались рассматривать законопроект. В качестве контраргументов было заявлено, что предлагаемое нововведение облегчит участь преступников, скрывающихся от розыска, а также затруднит получение российского гражданства жителям бывших советских республик, желающих переехать в Россию по программам возвращения соотечественников.

      17:21, 18 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      212
      0
      #депутаты\n#алфавит\n#Госдума\n#законопроект

       

       

       

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