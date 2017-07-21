Госдума России приняла закон о регулировании мессенджеров

Принятый документ прописывает обязанности для подобных сервисов и программ.

Москва. Депутаты Государственной думы России в третьем окончательном чтении приняли закон о мессенджерах. Как пишет Интерфакс, теперь принятый документ будет прописывать ряд обязанностей для подобных сервисов и программ.

В частности, закон вводит понятие «мессенджер», а также обязывает операторов приложений ограничивать возможность распространения сообщений, содержащих противоправную информацию. В том случае, если по требованию Роскомнадзора это не будет выполняться, на них наложат административное наказание в виде штрафа.

Помимо этого, принятый закон заставляет определять пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора. Доступ к самой программе может быть ограничен только на основании судебного решения.