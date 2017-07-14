Госдума повысила сумму долга, при котором нельзя выехать за границу

Теперь выпускать за рубеж не будут тех, кто не заплатил 30 тысяч рублей.





Москва. Государственная дума России приняла в третьем окончательном чтении поправки к закону, увеличивающие размер долга, при котором нельзя выехать за границу. Теперь судебные приставы не будут выпускать за рубеж тех, не заплатил 30 тысяч рублей, пишет Интерфакс.

Согласно внесенным изменениям, судебные приставы могут ограничивать право на выезд должника по заявлению взыскателя или по собственной инициативе, если сумма задолженности будет составлять 30 тысяч рублей. В случае если должник не заплатил деньги добровольно в течение двух месяцев, то судебный пристав может снизить планку и запретить выезд за границу, если сумма долга превышает 10 тыс. рублей.

Для неплательщиков по алиментам и по возмещению вреда здоровью планка ограничения на выезд за границу сохранится на уровне 10 тысяч рублей.

Помимо этого отмечается, что изменения вступят в силу 1 октября 2017 года.