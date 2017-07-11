Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

С просьбой сохранить такой пост законодатели обратились к Путину.

Казань. Татарстан. Депутаты Госсовета Татарстана направят обращение к Владимиру Путину с просьбой сохранить в республике должность президента. Данный регион является последним в России, где сохранилось такое наименование высшего должностного лица, пишет РБК. Также депутаты просят продлить действующий договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью.

За то, чтобы направить соответствующее обращение, единогласно проголосовали 83 парламентария. В документе говорится, что договор о разграничении полномочий находит поддержку абсолютного большинства жителей республики.

Кстати, срок действия данного договора, действовавшего 10 лет, истекает 24 июля 2017 года.