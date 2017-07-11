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      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      17:14, 11 июля, 2017
      Новичок
      17:14, 11 июля, 2017
      Новичок
      112
      0
      #Владимир Путин\n#Татарстан\n#депутаты\n#закон\n#договор
      Фото: pixabay.com
      112
      0

      С просьбой сохранить такой пост законодатели обратились к Путину.  

      Казань. Татарстан. Депутаты Госсовета Татарстана направят обращение к Владимиру Путину с просьбой сохранить в республике должность президента. Данный регион является последним в России, где сохранилось такое наименование высшего должностного лица, пишет РБК. Также депутаты просят продлить действующий договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью.  

      За то, чтобы направить соответствующее обращение, единогласно проголосовали 83 парламентария. В документе говорится, что договор о разграничении полномочий находит поддержку абсолютного большинства жителей республики.  

      Кстати, срок действия данного договора, действовавшего 10 лет, истекает 24 июля 2017 года.

      17:14, 11 июля, 2017
      Новичок
      112
      0
      #Владимир Путин\n#Татарстан\n#депутаты\n#закон\n#договор

       

       

       

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