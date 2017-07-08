Жириновский предложил премировать синоптиков за правильный прогноз погоды

Ранее политик требовал разогнать Мосгидромет.

Москва. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что метеорологи начали лучше работать. В связи с этим он предложил выплачивать им за точный прогноз премии, пишет Life.ru.

Такую идею он высказал при посещении Фестиваля садов и цветов. Жириновский пришел на мероприятие не в 12:00, а в 11:00, предварительно узнав о прогнозируемом синоптиками дожде.

«Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды», - сказал Жириновский.

До этого лидер ЛДПР требовал уволить сотрудников Мосгидромета из-за того, что они не справляются со своими обязанностями.