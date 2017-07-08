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      Жириновский предложил премировать синоптиков за правильный прогноз погоды

      10:36, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      10:36, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
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      0
      #ЛДПР\n#Москва\n#прогноз\n#прогноз погоды
      Фото: пресс-служба ЛДПР
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      Ранее политик требовал разогнать Мосгидромет.

      Москва. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что метеорологи начали лучше работать. В связи с этим он предложил выплачивать им за точный прогноз премии, пишет Life.ru.

      Такую идею он высказал при посещении Фестиваля садов и цветов. Жириновский пришел на мероприятие не в 12:00, а в 11:00, предварительно узнав о прогнозируемом синоптиками дожде.

      «Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды», - сказал Жириновский.

      До этого лидер ЛДПР требовал уволить сотрудников Мосгидромета из-за того, что они не справляются со своими обязанностями.

      10:36, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      117
      0
      #ЛДПР\n#Москва\n#прогноз\n#прогноз погоды

       

       

       

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