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      «Оба президента – прагматики»: политолог прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

      16:59, 30 июня, 2017
      Новичок
      16:59, 30 июня, 2017
      Новичок
      90
      0
      #Владимир Путин\n#политология\n#комментарии\n#Дмитрий Песков\n#переговоры\n#Дональд Трамп
      Фото: twitter.com
      90
      0

      После личного общения главы государств начнут доверять друг другу, считает профессор Академии социального управления Анатолий Петренко.

      Москва. Самое важное в намеченной на полях саммита G20 личной встрече лидеров России и США – возможность для формирования личного доверия между президентами. Такое мнение высказал в пятницу, 30 июня, в эфире радио Sputnik профессор Академии социального управления Анатолий Петренко.  

      «Надеяться на то, что первая же встреча внесет полную ясность во весь спектр отношений между США и Россией, наверное, было бы наивно. Но базовые вопросы необходимо будет решать. Думаю, что эта встреча, прежде всего, может способствовать тому, что сформируется личное доверие между президентами. Это очень важно для межгосударственных отношений. Оба президента прагматики. Но дело в том, что по ряду вопросов наши интересы во многом совпадают. Поэтому встреча Путина и Трампа может стать ключевой в дальнейшем развитии отношений между нашими странами», – заявил Анатолий Петренко.  

      Напомним, сегодня пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил, что первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на полях саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля текущего года.

      16:59, 30 июня, 2017
      Новичок
      90
      0
      #Владимир Путин\n#политология\n#комментарии\n#Дмитрий Песков\n#переговоры\n#Дональд Трамп

       

       

       

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