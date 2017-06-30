В Кремле проанонсировали встречу Путина и Трампа

Она пройдет в рамках саммита G20 в Гамбурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Москва. Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа началась. Над ее согласованием уже работают дипломатические ведомства двух стран, сообщил в пятницу, 30 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут «Известия».

По словам представителя Кремля, решение начать согласование возможного времени и формата проведения встречи по дипломатическим каналам было принято накануне. Переговоры лидеров двух держав пройдут на полях саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля.

Добавим, о планах Трампа провести встречу с Путиным в Германии сообщил 29 июня старший советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.