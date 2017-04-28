Правительство одобрило законопроект о введении платы за курортную инфраструктуру

Эксперимент по «курортному сбору» будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 год.

Москва. Правительство России одобрило законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Проект представил министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, сообщает пресс-служба Министерства по делам Северного Кавказа.

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 год включительно с туристов будет взиматься плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. По итогам эксперимента правительство примет решение о введении «курортного сбора» на постоянной основе на всей территории России или об отказе внедрения.

Лев Кузнецов отметил, что за регионами остается право вводить или не вводить «курортный сбор» на своей территории и устанавливать размер выплат. «Законопроектом определен только его максимальный уровень. Сейчас это 100 рублей в день», - говорится в сообщении.

«Если для нашей страны «курортный сбор» - это принципиально новый, не имеющий аналогов инструмент, то в мировой практике подобные сборы с туристов имеют достаточно широкое распространение», - добавил Кузнецов.

Законопроект предусматривает льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Граждане, живущие на территории эксперимента, не делают выплат.