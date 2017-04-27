Глава Хакасии отправил правительство в отставку в полном составе

Более 100 государственных служащих будут сокращены.

Республика Хакасия. На сессии Верховного Совета Хакасии глава республики Виктор Зимин сообщил об отправлении в отставку правительства в полном составе. Обновленную структуру исполнительной власти он планирует отправить на утверждение республиканских парламентариев на следующей сессии Верховного Совета в мае, говорится на сайте главы Республики Хакасия.

«Я принял решение отправить правительство в отставку и сформировать совершенно новую структуру управления. В новой структуре вместо 32 органов исполнительной власти останется 23. Будут сокращены более 100 государственных служащих. Руководители ряда министерств будут подбираться на конкурсной основе. Тоже самое касается моих заместителей», — говорит Зимин.

Данное решение Глава Хакасии принял по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 20 апреля.

По данным «Газета.Ру», руководитель пресс-службы главы республики Ирина Емельянова говорит о том, что Зимин таким образом решил «встряхнуть» работу в регионе.

«Действительно, отправил (правительство в отставку). Сегодня, выступая на сессии верховного совета республики, отчитываясь о своей работе перед депутатами, Зимин объявил о своем решении. По его словам, это непростое решение», - отмечает она.