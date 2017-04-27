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      Глава Хакасии отправил правительство в отставку в полном составе

      11:20, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:20, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      #Правительство\n#отставка\n#Хакасия
      Фото: kremlin.ru
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      Более 100 государственных служащих будут сокращены.

      Республика Хакасия. На сессии Верховного Совета Хакасии глава республики Виктор Зимин сообщил об отправлении в отставку правительства в полном составе. Обновленную структуру исполнительной власти он планирует отправить на утверждение республиканских парламентариев на следующей сессии Верховного Совета в мае, говорится на сайте главы Республики Хакасия.

      «Я принял решение отправить правительство в отставку и сформировать совершенно новую структуру управления. В новой структуре вместо 32 органов исполнительной власти останется 23. Будут сокращены более 100 государственных служащих. Руководители ряда министерств будут подбираться на конкурсной основе. Тоже самое касается моих заместителей», — говорит Зимин.

      Данное решение Глава Хакасии принял по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 20 апреля.

      По данным «Газета.Ру», руководитель пресс-службы главы республики Ирина Емельянова говорит о том, что Зимин таким образом решил «встряхнуть» работу в регионе.

      «Действительно, отправил (правительство в отставку). Сегодня, выступая на сессии верховного совета республики, отчитываясь о своей работе перед депутатами, Зимин объявил о своем решении. По его словам, это непростое решение», - отмечает она.

      Сегодня я отправил правительство в отставку. Это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе. Эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те. Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все.

      320 Likes, 23 Comments - Виктор Михайлович Зимин (@v.m.zimin) on Instagram: "Сегодня я отправил правительство в отставку. Это было непростое решение. Возможно, одно из сложных..."

      11:20, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
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      #Правительство\n#отставка\n#Хакасия
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