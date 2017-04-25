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      Россия обеспечит Луганскую народную республику электроэнергией

      16:18, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:18, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      108
      0
      #Украина\n#Россия\n#гуманитарная помощь\n#электричество\n#ДНР\n#ЛНР
      Фото: publicdomainpictures.net
      108
      0

      Такое решение Москва приняла в рамках гуманитарной поддержки и в связи с действиями властей Украины.

      Москва. Правительство России решило обеспечить самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) бесперебойной электроэнергией. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, сообщает «РБК».

      «В соответствии с действиями властей Украины правительством России было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки», — отметил Грызлов.

      «Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе», — добавил он.

      По мнению Дмитрия Пескова, отключение электричества – шаг «на пути отторжения Украиной от себя территорий». «Россия и раньше делала много, чтобы минимизировать политику по отторжению собственных земель, которую проводит Киев», — добавил он.

      Россия будет поставлять в ДНР и ЛНР примерно 500 МВт.

      По словам замминистра по делам временно оккупированных территорий правительства Украины Георгий Тука, задолженность Луганского энергетического объединения перед энергорынком составляет почти 11 млрд руб. 

      16:18, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      108
      0
      #Украина\n#Россия\n#гуманитарная помощь\n#электричество\n#ДНР\n#ЛНР
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