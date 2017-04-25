Россия обеспечит Луганскую народную республику электроэнергией

Такое решение Москва приняла в рамках гуманитарной поддержки и в связи с действиями властей Украины.

Москва. Правительство России решило обеспечить самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) бесперебойной электроэнергией. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, сообщает «РБК».

«В соответствии с действиями властей Украины правительством России было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки», — отметил Грызлов.

«Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе», — добавил он.

По мнению Дмитрия Пескова, отключение электричества – шаг «на пути отторжения Украиной от себя территорий». «Россия и раньше делала много, чтобы минимизировать политику по отторжению собственных земель, которую проводит Киев», — добавил он.

Россия будет поставлять в ДНР и ЛНР примерно 500 МВт.

По словам замминистра по делам временно оккупированных территорий правительства Украины Георгий Тука, задолженность Луганского энергетического объединения перед энергорынком составляет почти 11 млрд руб.