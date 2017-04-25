В МИД России упразднили должность уполномоченного по правам человека

Функции аппарата передадут департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

Москва. В Министерстве иностранных дел России расформировали аппарат уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Это случилось после ухода бывшего руководителя подразделения Константина Долгова в администрацию Президента России, сообщают «Известия».

Функции уполномоченного по правам человека передадут департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ).

«Все дела аппарата будут переданы в управление ДГПЧ, которым руководит Анатолий Викторов. А сама должность уполномоченного по правам человека в МИДе была упразднена. Больше не видим целесообразности в такой должности. Тем более что есть целый департамент, который занимается как раз этими вопросами», - прокомментировали представители МИД.

Бывший руководитель расформированного аппарата Константин Долгов заявил: «Я ничего об этом не думаю и никак не считаю. Я сотрудник администрации Президента, и было бы неэтично комментировать то, что происходит в МИДе».

Во время работы в МИД Константин Долгов занимался делами более чем 30 российских граждан, которые были похищены США в третьих странах. В частности, он работал с делом российского летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы, и Виктора Бута, осужденного на 25 лет.