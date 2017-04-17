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      Путин досрочно освободил от должности губернатора Свердловской области

      13:10, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:10, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      252
      0
      #власть\n#губернаторы\n#отставка\n#ВРИО
      Фото: twitter.com/DIPGubernator96
      252
      0

      Но оставил его временно исполняющим обязанности главы региона.

      Москва. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева. В указе о досрочном прекращении полномочий Путин назначил Куйвашева временно исполняющим обязанности главы региона, сообщает телеканал «НТВ».

      Евгений Куйвашев подал в отставку по собственному желанию. Он возглавлял Свердловскую область с мая 2012 года. Срок полномочий истекал в мае 2017 года.

      Выборы губернатора состоятся в единый день голосования в сентябре.

       

      13:10, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      252
      0
      #власть\n#губернаторы\n#отставка\n#ВРИО
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