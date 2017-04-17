Путин досрочно освободил от должности губернатора Свердловской области

Но оставил его временно исполняющим обязанности главы региона.

Москва. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева. В указе о досрочном прекращении полномочий Путин назначил Куйвашева временно исполняющим обязанности главы региона, сообщает телеканал «НТВ».

Евгений Куйвашев подал в отставку по собственному желанию. Он возглавлял Свердловскую область с мая 2012 года. Срок полномочий истекал в мае 2017 года.

Выборы губернатора состоятся в единый день голосования в сентябре.