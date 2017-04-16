Глава Британского МИД предложил России присоединиться к западной коалиции

Борис Джонсон уверен, что США положат конец режиму Башара Асада.

Великобритания. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России еще есть время выбрать правильную сторону, чтобы прекратить конфликт в Сирии. Об этом пишет «Интерфакс».

Он уверен, что США продолжат удары по Сирии и России придется поддержать кого-то из них.

Также Джонсон назвал президента Сирии Башара Асада «архитеррористом», который использовал химическое оружие. По мнению министра, Асал выбрал такое оружие не только из-за его эффективности, но и из-за ужасающего воздействия.

Ранее министр на встрече лидеров стран «Большой семерки» предлагал проект санкций против России за поддержку режима президента Асада. Однако идея провалилась.