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      День принятия Крыма в состав Российской империи предложили сделать памятной датой

      11:53, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:53, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #Крым\n#Россия\n#праздники\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: commons.wikimedia.org
      92
      0

      Проектом установлена дата 19 апреля.

      Москва. В Госдуму внесли законопроект об установлении новой памятной даты, 19 апреля, приуроченной ко Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Среди авторов проекта – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Интерфакс».

      «Члены Совета Федерации внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Проектом закона устанавливается новая памятная дата России - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (19 апреля 1783 года)», - передает пресс-служба верхней палаты.

      11:53, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #Крым\n#Россия\n#праздники\n#Госдума\n#законопроект
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