День принятия Крыма в состав Российской империи предложили сделать памятной датой

Проектом установлена дата 19 апреля.

Москва. В Госдуму внесли законопроект об установлении новой памятной даты, 19 апреля, приуроченной ко Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Среди авторов проекта – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Интерфакс».

«Члены Совета Федерации внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Проектом закона устанавливается новая памятная дата России - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (19 апреля 1783 года)», - передает пресс-служба верхней палаты.