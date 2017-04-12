Госдума одобрила перенос президентских выборов на 18 марта 2018 года

По действующему законодательству, выборы Президента России проходят во второе воскресенье марта.

Москва. Госдума в первом чтении приняла законопроект о переносе выборов Президента России с 11 на 18 марта в 2018 году. По действующему законодательству, выборы главы государства проходят во второе воскресенье марта, сообщает «ФедералПресс».

Поправки предусматривают положение о том, что если второе воскресенье марта является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем из-за переноса праздников, то голосование переносится на третье воскресенье месяца.

В 2018 году на 11 марта выпадает послепраздничный день. Поэтому день голосования перенесен на 18 марта.