В Совфеде допустили возможность нанесения США ракетного удара по КНДР

Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Москва. В Совете Федерации допустили возможность нанесения США ракетного удара по КНДР. Об этом сообщает Lenta.ru, со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова.

Сенатор признал, что американские корабли, в случае если они не нарушают международных соглашений, могут находиться в любой части Мирового океана.

«Однако их присутствие у берегов Кореи будет крайне неполезно с учетом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном», — заключил он.

Об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову стало известно 9 апреля. По данным источников агентства Reuters, группа кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson направится в регион из Сингапура. Отмечается, что такие меры были приняты в связи с обеспокоенностью США относительно наращивания КНДР военного потенциала.