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      В Совфеде допустили возможность нанесения США ракетного удара по КНДР

      17:05, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:05, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      82
      0
      #армия\n#США\n#Россия\n#КНДР
      Фото: wikimedia.org
      82
      0

      Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров.

      Москва. В Совете Федерации допустили возможность нанесения США ракетного удара по КНДР. Об этом сообщает Lenta.ru, со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова.

      Сенатор признал, что американские корабли, в случае если они не нарушают международных соглашений, могут находиться в любой части Мирового океана.

      «Однако их присутствие у берегов Кореи будет крайне неполезно с учетом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном», — заключил он.

      Об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову стало известно 9 апреля. По данным источников агентства Reuters, группа кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson направится в регион из Сингапура. Отмечается, что такие меры были приняты в связи с обеспокоенностью США относительно наращивания КНДР военного потенциала.

      17:05, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      82
      0
      #армия\n#США\n#Россия\n#КНДР
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