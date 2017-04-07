  • $ 56.44 ↑
  • € 60.08 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Россия направила фрегат «Адмирал Григорович» к сирийским берегам

      17:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      85
      0
      #Сирия\n#корабли\n#военные
      Фото: ru.wikipedia.org
      85
      0

      Предполагается, что там он пробудет больше месяца.

      Москва. Военный корабль «Адмирал Григорович», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», в ближайшее время зайдет в Средиземное море в рамках очередного похода. По планам он должен посетить пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Тартусе, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

      Перед походом корабль пополнил запасы в Новороссийске и принял участие в совместных учениях с турецким флотом в Черном море.

      Фрегат должен будет провести у берегов Сирии больше месяца. Точное время пребывания зависит от обстановки.

      В 2016 году Россия направила корабли к берегам Сирии. В состав вошли авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Российские корабли пробыли около 2 месяцев. За это время были уничтожены более тысячи объектов террористов.

      Ранее сообщалось, что вооруженные силы США атаковали крылатыми ракетами Tomahawk правительственные войска в Сирии. В результате погибли сирийские военные и пострадали мирные жители.

      17:30, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      85
      0
      #Сирия\n#корабли\n#военные
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа