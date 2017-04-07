Россия направила фрегат «Адмирал Григорович» к сирийским берегам

Предполагается, что там он пробудет больше месяца.

Москва. Военный корабль «Адмирал Григорович», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», в ближайшее время зайдет в Средиземное море в рамках очередного похода. По планам он должен посетить пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Тартусе, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Перед походом корабль пополнил запасы в Новороссийске и принял участие в совместных учениях с турецким флотом в Черном море.

Фрегат должен будет провести у берегов Сирии больше месяца. Точное время пребывания зависит от обстановки.

В 2016 году Россия направила корабли к берегам Сирии. В состав вошли авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Российские корабли пробыли около 2 месяцев. За это время были уничтожены более тысячи объектов террористов.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США атаковали крылатыми ракетами Tomahawk правительственные войска в Сирии. В результате погибли сирийские военные и пострадали мирные жители.