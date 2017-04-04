Москва и Минск урегулировали вопросы по газу

Страны продолжат энергетическое сотрудничество.

Стрельна. Санкт-Петербург. Россия и Белоруссия разрешили энергетический конфликт, длившийся более года, на встрече в Константиновском дворце в Стрельне. В течение 10 дней урегулируются вопросы, касающиеся цены на газ и погашения белорусского долга в 720 млн долларов, сообщают «Известия».

В начале 2016 года Минск выразил несогласие по поводу цены на российский газ. К осени 2016 года белорусский долг составил около 300 млн долларов, но Белоруссия не признала его. В результате Москва понизила объем беспошлинных поставок нефти в Белоруссию.

30 марта 2017 года вопрос обсуждался на встрече премьеров России и Белоруссии. По ее итогам стороны не пришли к согласию. К этому моменту размер долга достиг 700 млн долларов без предоставления государственных льгот со стороны России.

3 апреля 2017 года состоялась встреча Президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе собрания конфликт удалось разрешить.

«Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем. Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам. Нашли возможность взаимных уступок, договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017-м, но и в 2018, 2019 году, — заявил Владимир Путин. Он добавил, что в ближайшие 10 дней все детали доработают. Белорусский лидер не скрывал удовлетворение итогами переговоров.

В 2017 году Россия возобновит беспошлинные поставки нефти в Белоруссию, а «Газпром» вернет скидки на газ на 2018-2019 годы. Минск выплатит долг в 720 млн долларов.