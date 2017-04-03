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      Депутаты предложили сажать на 6 лет за кражу электроэнергии

      12:45, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:45, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      29
      0
      #кража\n#депутаты\n#закон\n#уголовная ответственность\n#электричество
      Фото: pixabay.com
      29
      0

      Законопроект направили на рассмотрение в Госдуму и Верховный суд России.

      Москва. Депутаты от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев разработали законопроект, предусматривающий наказание за кражу электроэнергии в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время в Уголовном Кодексе России предусматривается уголовное наказание за кражу газопровода, нефтепровода и нефтепродуктов, пишет «Коммерсантъ».

      «Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства», - говорит Старшинов. По его мнению, поправки к закону следует принять в связи с участившимися случаями кражи электроэнергии. Это приводит к большим убыткам энергетических компаний и затрагивает вопрос обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства, что «в свою очередь, напрямую сказывается на жизни и безопасности наших граждан».

      В случае принятия Госдумой законопроекта, самым легким наказанием при краже электроэнергии станет штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Предусматривается также взыскание в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет. Самое жесткое наказание – штраф в размере до 80 тыс. рублей и лишение свободы на срок до 6 лет.

      При добровольном сообщении о преступлении и возмещении нанесенного ущерба виновных освободят от уголовной ответственности. 

      12:45, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      29
      0
      #кража\n#депутаты\n#закон\n#уголовная ответственность\n#электричество
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