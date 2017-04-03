Депутаты предложили сажать на 6 лет за кражу электроэнергии

Законопроект направили на рассмотрение в Госдуму и Верховный суд России.

Москва. Депутаты от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев разработали законопроект, предусматривающий наказание за кражу электроэнергии в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время в Уголовном Кодексе России предусматривается уголовное наказание за кражу газопровода, нефтепровода и нефтепродуктов, пишет «Коммерсантъ».

«Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства», - говорит Старшинов. По его мнению, поправки к закону следует принять в связи с участившимися случаями кражи электроэнергии. Это приводит к большим убыткам энергетических компаний и затрагивает вопрос обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства, что «в свою очередь, напрямую сказывается на жизни и безопасности наших граждан».

В случае принятия Госдумой законопроекта, самым легким наказанием при краже электроэнергии станет штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Предусматривается также взыскание в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет. Самое жесткое наказание – штраф в размере до 80 тыс. рублей и лишение свободы на срок до 6 лет.

При добровольном сообщении о преступлении и возмещении нанесенного ущерба виновных освободят от уголовной ответственности.