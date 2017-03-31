Гипермаркеты могут перестать работать по ночам и выходным

Проект направлен на поддержку маленьких магазинов.

Москва. В России готовят проект, который запретит гипермаркетам работать по ночам и в выходные. Об этом стало известно со слов первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, сообщает «ФедералПресс».

Парламентарии хотят ограничить работу гипермаркетов в субботу до 4 часов, а в воскресенье – вообще запретить работать. «В будни – до 9 часов вечера, никаких 24-часовых гипермаркетов», – говорит Лисовский.

По его словам, часть ведомств поддержали инициативу. Обсуждение с торговыми сетями еще только планируется. Цель проекта – поддержать маленькие магазины, имеющие 1-2 кассы.

Предполагается, что поправки внесут в закон «О торговле». Документ хотят внести в осеннюю сессию парламента.