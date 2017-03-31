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      Гипермаркеты могут перестать работать по ночам и выходным

      17:45, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17:45, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      201
      0
      #бизнес\n#Совет Федерации\n#продукты\n#магазины
      Фото: pixabay.com
      201
      0

      Проект направлен на поддержку маленьких магазинов.

      Москва. В России готовят проект, который запретит гипермаркетам работать по ночам и в выходные. Об этом стало известно со слов первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, сообщает «ФедералПресс».

      Парламентарии хотят ограничить работу гипермаркетов в субботу до 4 часов, а в воскресенье – вообще запретить работать. «В будни – до 9 часов вечера, никаких 24-часовых гипермаркетов», – говорит Лисовский.

      По его словам, часть ведомств поддержали инициативу. Обсуждение с торговыми сетями еще только планируется. Цель проекта – поддержать маленькие магазины, имеющие 1-2 кассы.

      Предполагается, что поправки внесут в закон «О торговле». Документ хотят внести в осеннюю сессию парламента. 

      17:45, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      201
      0
      #бизнес\n#Совет Федерации\n#продукты\n#магазины
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