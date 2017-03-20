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      В Крым перебросили 2,5 тысячи десантников и 600 единиц техники

      16:30, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      16:30, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      74
      0
      #армия\n#Крым\n#военные учения
      Фото: pixabay.com
      74
      0

      Черноморский флот совместно с ВКС И ВДВ начал масштабные учения.

      Крым. Главнокомандующий военно-десантных войск генерал-майор Андрей Сердюков сообщил о начале масштабных учений в Крыму. По данным SVOPI, к учебным действиям привлечены десантно-штурмовые подразделения Новороссийска, Улан-Удэ и Камышина и бригады 4-го отряда десантных войск Южного округа. На полигон Опук уже переправлены свыше 2500 десантников и 600 единиц морской и сухопутной военной техники.

      Основная цель учений заключается в отработке действий 3 групп войск быстрого реагирования в ситуации вторжения противника на полуостров. 

      16:30, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      74
      0
      #армия\n#Крым\n#военные учения
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