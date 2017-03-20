В Крым перебросили 2,5 тысячи десантников и 600 единиц техники

Черноморский флот совместно с ВКС И ВДВ начал масштабные учения.

Крым. Главнокомандующий военно-десантных войск генерал-майор Андрей Сердюков сообщил о начале масштабных учений в Крыму. По данным SVOPI, к учебным действиям привлечены десантно-штурмовые подразделения Новороссийска, Улан-Удэ и Камышина и бригады 4-го отряда десантных войск Южного округа. На полигон Опук уже переправлены свыше 2500 десантников и 600 единиц морской и сухопутной военной техники.

Основная цель учений заключается в отработке действий 3 групп войск быстрого реагирования в ситуации вторжения противника на полуостров.